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Eş zamanlı 15 adrese 'kaçakçılık' operasyonu: 10 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Eş zamanlı 15 adrese 'kaçakçılık' operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri'de polisi tarafından 2 ilde 15 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, 2 bin 200 adet kaçak sigara ve çok sayıda kaçakçılığa konu malzeme ele geçirildi.

Kayseri'de polisi tarafından 2 ilde 15 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, 2 bin 200 adet kaçak sigara ve çok sayıda kaçakçılığa konu malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Teknik Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda; kentte kaçak sigara, sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ticareti yapan şahısların bilgilerine ulaşıldı. Polis ekipleri tarafından kaçakçılık suçuna karışan şahıslara yönelik Kayseri ve Mardin illerinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 bin 200 paket kaçak sigara, 40 litre sahte alkol, 134 adet alkol yapımında kullanılan materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet fişek ele geçirildi, şahısların kullandığı 3 araca da el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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