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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Spor Tesislerini İnceledi

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki spor tesislerini inceleyerek bilgi aldı. İncelemeler kapsamında Atlama Kuleleri, buz pateni pistleri ve Tam Olimpik Yüzme Havuzu hakkında bilgi verildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kayak Merkezi'nin kuzeyinde, Erzurum-Çat karayolu üzerinde, yer alan Kiremitlik Tepe Kayakla Atlama Kuleleri'ni inceledi.

Vali Çiftçi, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın sembol tesislerinden biri olan Atlama Kuleleri'nin genel durumu ve faaliyetleri hakkında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'dan bilgi aldı. Çiftçi, daha sonra Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı buz pateni pisti olan Erzurum Palandöken 2000'lik Buz Pisti'nde ardından da 500'lük Buz Pateni Pisti'nde incelemelerini sürdürdü.

Buz Pateni Pistleri'ndeki incelemelerinin ardından ülkemizdeki sporcuların yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden binlerce yüzücüyü de ağırlayan, Avrupa'nın şehir merkezinde bulunan sayılı yüksek irtifalı kamp merkezlerinden biri durumundaki Tam Olimpik Yüzme Havuzu hakkında da bilgi aldı. 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları kapsamında, Erzurum'da hizmete başladığı günden bu yana ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya ev sahipliği yapan tesislerin ziyaretinde Vali Çiftçi'ye Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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