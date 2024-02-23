Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, güvenlik zirvesine video konferansla katıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, video konferansla güvenlik zirvesine katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen; terör, asayiş, organize suç örgütleri, seçim güvenliği ve düzensiz göç konularını içeren video konferansa katıldı. Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'da hazır bulundu. - ERZURUM