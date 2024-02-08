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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğünde İncelemelerde Bulundu

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkez Müdürü Vedat Ağbayır, Vali Çiftçi'ye sunum gerçekleştirerek, merkezin performansını gösteren grafikler paylaştı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Vedat Ağbayır, Vali Çiftçi'ye Acil Çağrı Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erzurum'daki tüm acil çağrı ihbarlarının toplandığı Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde farklı kurumlardan 128 personelle hizmet verdiklerini söyleyen Merkez Müdürü Ağbayır; çağrı alıcı ve çağrı yönlendirici reaksiyon ve ortalama görüşme süreleri bakımından Türkiye ve Erzurum ortalamalarını içeren grafikler ile bir sunum gerçekleştirdi. Ziyarette Vali Çiftçi'ye, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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