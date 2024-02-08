Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğünde İncelemelerde Bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Vedat Ağbayır, Vali Çiftçi'ye Acil Çağrı Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erzurum'daki tüm acil çağrı ihbarlarının toplandığı Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde farklı kurumlardan 128 personelle hizmet verdiklerini söyleyen Merkez Müdürü Ağbayır; çağrı alıcı ve çağrı yönlendirici reaksiyon ve ortalama görüşme süreleri bakımından Türkiye ve Erzurum ortalamalarını içeren grafikler ile bir sunum gerçekleştirdi. Ziyarette Vali Çiftçi'ye, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir eşlik etti. - ERZURUM