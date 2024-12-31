Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi
Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

Erzurum Valisi Çiftçi'den Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Açıklaması

Erzurum Valisi Çiftçi'den Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yılbaşı gecesi huzur ve asayişin sağlanması için güvenlik güçlerinin denetimlerini artıracağını duyurdu. 2025 yılı için güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Vali Çiftçi, vatandaşlardan da destek bekledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, güvenlik güçlerinin yılbaşı gecesi huzur ve asayişin sağlanması için denetimlerini artıracağını ifade etti.

"2025 yılının tüm Erzurumlulara ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum" diyerek söze başlayan Vali Mustafa Çiftçi, "Yine mübarek üç ayların ve Regaip Kandili'nin de hem saygıdeğer Erzurumlulara hem aziz milletimize hem de tüm İslam Alemine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 2025 yılının ilimizde huzur ve güvenlik içerisinde karşılanması ve kutlanması için gereken tüm tedbirlerin alındığını ve planlamaların yapıldığını bu vesileyle ifade etmek isterim" dedi.

"İnsanlık dramları geride kalsın"

Çat Yolu Polis Kontrol Noktasında açıklama yapan Vali Çiftçi, "İl emniyet müdürlüğümüz ve il jandarma komutanlığımız tarafından 110 ayrı noktada, 574 ekiple ve 3 bin 485 personelle tedbirlerin alındığını ve ilimiz genelinde de denetimlerin arttırılacağını ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızdan da bir ricamız, bir istirhamımız var. Bu alınan tedbirler ilimizin güvenlik ve asayişini temin etmek için huzur ve güvenliği temin etmek için olduğunu bilmeleri ve bize bu konuda yardımcı olmalarını tüm Erzurumlulardan hassaten istirham ediyorum. 2024 yılını geride bırakıp 2025 yılına girmeye hazırlandığımız bugünlerde temennimiz. Bu 2025 yılının ilimiz için hayırlara ve güzelliklere vesile olmasıdır. 2024 yılında yaşadığımız üzücü hadiselerin geride kalması, Filistin'de, Lübnan'da, Suriye'de, Türkistan'da yaşanan insanlık dramının geride kalması, tüm mazlumların ve mağdurların felaha ermesi ve yine Avrupa Sporları ve Turizm Başkenti ilimiz için de bereketli olmasını niyaz ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Osimhen, Fenerbahçe'nin yıldızını Galatasaray'a götürüyor
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
img

Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati oldu
Yeni yıla giren ilk ülke! Havai fişekler gökyüzünü aydınlattı
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım

Son Dakika Haberleri

Yılbaşı mesajları 2025 yeni yıl mesajları! En güzel yılbaşı sözleri… GELİN EVİ CANLI İZLE Gelin Evi 31 Aralık canlı izleme linki var mı? 31 Aralık Gelin Evi kazananı kim Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 31 Aralık Euro yükseliyor mu? MİLLİ PİYANGO çeyrek bilet ne kadar? 2025 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı nedir? 1 Ocak Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Masterchef final bölüm fragmanı! Masterchef final fragmanı yayınlandı mı? Gassallar ne kadar maaş alıyor? Gassal olmak için ne yapmalı? Bugün (31 Aralık? Kapalıçarşı açık mı? 1 Ocak Kapalıçarşı kapalı mı, saat kaça kadar açık? 1 Ocak'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 noterler çalışıyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Aralık altın fiyatları kaç TL? İçim Yanar Şahin Kendirci şarkı sözleri! (Gassal dizi müziği)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.