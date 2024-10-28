Erzurum Valisi Çiftçi: Asayiş Olaylarında Aydınlatma Oranı Artıyor, Trafik Kazalarında Endişe Verici Artış

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, polis bölgesindeki asayiş ve trafik olayları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum'da polis bölgesinde bir önceki yıl 9 bin 312 adet asayiş olayının meydana geldiğini ifade eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Geçen sene ilimizde polis bölgesinde 9.312 tane asayiş olayı meydana gelmiş. Bir önceki sene ile kıyasladığımız zaman %1.6 asayiş olaylarında artış var. Fakat memnuniyetle ifade etmek gerekir ki asayiş olaylarında aydınlatma oranımız geçen sene %95 iken bu sene %99'a ulaşmış. Aydınlatma oranlarımızda bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Asayiş olaylarının içerisinde kişilere karşı işlenen suçlar ve mal varlığına karşı işlenen suçlar ağırlıklı bir yer tutuyor. Bunlara da göz attığımız zaman kişilere karşı işlenen suçlarda geçen seneye göre, bu sene %1.1'lik bir azalış var. Bu sene kişilere karşı işlenen suçlar, 4.954 olarak gerçekleşmiş; geçen seneye göre bir miktar azalış var. İnşallah bu sene bu azalışın devam edeceğini düşünüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımız zaman da bu sene mal varlığına karşı işlenen suç sayısı, 896 oldu. Toplam olarak azalış oranları daha anlamlı. Toplamda %33'e tekabül ediyor, yani mal varlığına karşı işlenen suçlarda daha büyük bir azalış var. Bu sene İl Emniyet Müdürlüğünün almış olduğu önleyici tedbirler neticesinde oto hırsızlığı gibi suçlar, ilimizde gerçekleşmemiş. Bu da yine sevindirici gelişmelerden bir tanesi." dedi.

"Kazaların azalması için denetimler artırılmalı"

Erzurum'da geçen sene 8 tane ölümlü trafik kazası meydana gelmişken bu sene sayının 12'ye yükseldiğini anlatan Vali Çiftçi, "%50 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. Yaralanmalı trafik kazalarına baktığımız zaman geçen sene 948 tane yaralanmalı trafik kazası varken bu sene bu oranın bin 121'e çıktığını görüyoruz. Yaralanmalı trafik kazalarında da bir artış var. Yine bir başka istatistik de maddi hasarlı trafik kazalarıyla ilgili. Maddi hasarlı trafik kazaları geçen sene bin 697 tane meydana gelmişken bu sene oran bin 929'a yükselmiş. Hem ölümlü hem yaralanmalı hem de maddi hasarlı trafik kazalarının hepsinde bir artış var. Trafik kazalarının sayılarında hem yolcuların ve sürücülerin trafik kurallarına daha üst seviyede uymaları noktasında, denetimleri arttırmamız gerektiğini, bunun bir mecburiyet olarak karşımıza çıktığını görüyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM