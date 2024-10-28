Üye Girişi
Haberler

Erzurum Valisi Çiftçi: Asayiş Olaylarında Aydınlatma Oranı Artıyor, Trafik Kazalarında Endişe Verici Artış

Erzurum Valisi Çiftçi: Asayiş Olaylarında Aydınlatma Oranı Artıyor, Trafik Kazalarında Endişe Verici Artış
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, polis bölgesindeki asayiş olayları ve trafik kazaları hakkında açıklamalarda bulundu. Asayiş olaylarında aydınlatma oranının %99'a yükseldiğini belirtirken, trafik kazalarında geçen yıla göre artış olduğunu vurguladı. Kazaların azaltılması için denetimlerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, polis bölgesindeki asayiş ve trafik olayları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum'da polis bölgesinde bir önceki yıl 9 bin 312 adet asayiş olayının meydana geldiğini ifade eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Geçen sene ilimizde polis bölgesinde 9.312 tane asayiş olayı meydana gelmiş. Bir önceki sene ile kıyasladığımız zaman %1.6 asayiş olaylarında artış var. Fakat memnuniyetle ifade etmek gerekir ki asayiş olaylarında aydınlatma oranımız geçen sene %95 iken bu sene %99'a ulaşmış. Aydınlatma oranlarımızda bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Asayiş olaylarının içerisinde kişilere karşı işlenen suçlar ve mal varlığına karşı işlenen suçlar ağırlıklı bir yer tutuyor. Bunlara da göz attığımız zaman kişilere karşı işlenen suçlarda geçen seneye göre, bu sene %1.1'lik bir azalış var. Bu sene kişilere karşı işlenen suçlar, 4.954 olarak gerçekleşmiş; geçen seneye göre bir miktar azalış var. İnşallah bu sene bu azalışın devam edeceğini düşünüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımız zaman da bu sene mal varlığına karşı işlenen suç sayısı, 896 oldu. Toplam olarak azalış oranları daha anlamlı. Toplamda %33'e tekabül ediyor, yani mal varlığına karşı işlenen suçlarda daha büyük bir azalış var. Bu sene İl Emniyet Müdürlüğünün almış olduğu önleyici tedbirler neticesinde oto hırsızlığı gibi suçlar, ilimizde gerçekleşmemiş. Bu da yine sevindirici gelişmelerden bir tanesi." dedi.

"Kazaların azalması için denetimler artırılmalı"

Erzurum'da geçen sene 8 tane ölümlü trafik kazası meydana gelmişken bu sene sayının 12'ye yükseldiğini anlatan Vali Çiftçi, "%50 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. Yaralanmalı trafik kazalarına baktığımız zaman geçen sene 948 tane yaralanmalı trafik kazası varken bu sene bu oranın bin 121'e çıktığını görüyoruz. Yaralanmalı trafik kazalarında da bir artış var. Yine bir başka istatistik de maddi hasarlı trafik kazalarıyla ilgili. Maddi hasarlı trafik kazaları geçen sene bin 697 tane meydana gelmişken bu sene oran bin 929'a yükselmiş. Hem ölümlü hem yaralanmalı hem de maddi hasarlı trafik kazalarının hepsinde bir artış var. Trafik kazalarının sayılarında hem yolcuların ve sürücülerin trafik kurallarına daha üst seviyede uymaları noktasında, denetimleri arttırmamız gerektiğini, bunun bir mecburiyet olarak karşımıza çıktığını görüyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Mustafa Çiftçi Politika Güvenlik erzurum 3-sayfa Asayiş trafik

26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi

 Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşım yapıp hemen sildi

Narin'in ağabeyinden kafa karıştıran hareket! Art arda 3 paylaşım yapıp hemen sildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu

Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu
30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak

30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim 2024 etkinlikleri iptal mi? 29 Ekim etkinlik, konser takvimi! Yenidoğan Çetesi ile ilgili son gelişmeler! Yenidoğan Çetesi bebeklere ne yaptı? 28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaça kadar çalışıyor? Narin'in abisi ne paylaştı? Baran Güran paylaşımlarını neden sildi? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 28 Ekim Kızıl Goncalar 24. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Seyfi Birbir intihar mı etti, öldü mü? 28 Ekim Müge Anlı Seyfi Birbir olayı nedir? Bahar yeni bölüm yayınlanacak mı? 29 Ekim'de Bahar var mı? 29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ 5 BİN TL | 29 Ekim'de ikramiye var mı, ne zaman yatacak? BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or'un 2024 adayları kimler? Rafa Silva 11'de var mı? Beşiktaş muhtemel 11 açıklandı mı? (Galatasaray- Beşiktaş derbisi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.