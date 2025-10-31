Haberler

Erzurum Valiliği'nden Yanlış Haberlere Açıklama

Erzurum Valiliği, bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan 'top mermilerinin imhası nedeniyle bölgedeki okul ve fabrikaların harabeye döndüğü' iddialarını yalanladı. Açıklamada, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin durumuna dair gerçek bilgilere yer verildi.

Erzurum Valiliği, bazı internet haber sitelerinde ve sosyal medya mecralarında "Top mermilerinin imhası nedeniyle bölgedeki okul ve fabrikaların harabeye döndüğü" yönünde yapılan haberlere ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, "Erzurum'da, Pasinler yolu üzerinde 2016 yılında yapımına başlanan 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. OSB), zemininde yaşanan kayma problemi nedeniyle, 2022 yılında alınan kararla Aziziye ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahsis edilen (1,5 milyon metrekarelik) askeri bölgeye taşındığı hatırlatılarak, "Geçen 3 yıllık süre zarfında 2. OSB'nin (3.Etap) altyapı çalışmaları yüzde 94 oranında tamamlanmış ve 71 sanayi parselinin 65'i yatırımcılara tahsis edilmiştir. 4 firmanın üretime geçtiği 2. OSB'de (3.Etap), 51 yatırımcı yapı ruhsatı almış, bunlardan 30 firma ise inşaat çalışmalarına devam etmektedir. İnşaat çalışmalarının sürdüğü 2. OSB yeni alanda (3. Etap), 3 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen kazı faaliyetleri esnasında, toprağa gömülü halde top mermisi olduğu değerlendirilen askeri mühimmat bulunmuş ve yapılan ihbar üzerine 9. Kolordu Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiştir. Gerçekleştirilen kontrollü keşif çalışmaları sonucunda; lokal/sınırlı bir bölgede 1600 adet çeşitli çap ve ebatlarda top mermisi tespit edilmiş ve toprak altından çıkarılmıştır. İmha uzmanlarının incelemeleri neticesinde; Amerikan yapımı ve 1933-1938 yılları arasında üretildiği tespit edilen mermilerin başka bir alana taşınmalarının riskli olacağı değerlendirilmiş ve bulundukları yerden yaklaşık 1 km uzaklıktaki güvenli askeri bölge içerisinde kontrollü bir şekilde patlatılmaları uygun görülmüştür" denildi.

Valilik tarafından inceleme başlatıldı

İmha uzmanlarının emniyetli imha prosedürleri çerçevesinde kentsel güvenlik mesafeleri de dikkate alınmak suretiyle, 4 Temmuz 2025 tarihinden bugüne kadar 800 top mermisinin uzaktan imhasının gerçekleştirildiği vurgulanarak, şöyle devam edildi "İmha çalışmaları esnasında patlatma alanına daha yakın bir mesafede bulunan askeri tesis ve yapılarda herhangi bir hasar oluşmamasına rağmen, 2. OSB'de faaliyet gösteren 2 firmada hasar oluştuğuna dair firma sahiplerinin beyanları ve basında yer alan iddialar üzerine Valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmış, 2. OSB'de (3.Etap) faaliyet gösteren tüm firmalarda ve yapımı süren inşaatlarda, hasar tespiti yapılması için Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Konuyla alakalı olarak bazı internet sitelerinde ise "okul binasının harabeye döndüğü" yönünde bir takım mesnetsiz haberler de yayınlanmıştır. Ancak mevcut 2. OSB'de (3. Etap) herhangi bir okul bulunmamaktadır. Haberde yer alan okul görseli ise, zemininde yaşanan sorun nedeniyle yapı denetimi sonucu alınan karar doğrultusunda 2 Ağustos 2025 tarihinde yıkımı gerçekleştirilen Erzurum Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji'ne aittir. Aynı görselin aynı haber sitesi tarafından 5 Ağustos 2021 tarihinde "Milyonlarca liraya kurulan okul ve fabrikalar harabeye döndü" başlığıyla 4 yıl önce de yayımlanmış olması çok manidardır" - ERZURUM

