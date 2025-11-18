Erzurum Valiliği'nden kış mevsimi trafik tedbirleri

Erzurum Valiliği, kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri ve sürücülerin trafik kural ihlallerinin en aza indirilmesi amacıyla bir dizi karar yayınladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemizde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kısa/orta vadeli hedeflere yönelik olarak hazırlanan ve önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza rehberlik edecek 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi, 03.02.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir. Kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri ve sürücülerin trafik kural ihlallerinin en aza indirilmesi amacıyla; mevsimsel koşullar dikkate alınarak kolluk birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarca bir plan dahilinde tedbirlerin alınması, denetimlerin yanı sıra koordinasyonun sağlanması ve sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak karayolu güvenliği bilinci oluşturulması büyük önem arz etmektedir" denildi.

"Taşıtların uygun yerlerde bekletilecek"

Bu kapsamda; Vali ve kaymakamların başkanlığında kış mevsimi trafik tedbirleri hakkında koordinasyon toplantısı düzenlenerek, trafikle ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve planlanmasına karar verilirken, ağır kış koşulları (yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan) nedeniyle yolun trafiğe kapandığı durumlarda iller arasında koordinasyonun Valilikler aracılığıyla sağlanarak il/ilçe merkezi ile dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmemesi, karayolu elverişli hale gelinceye kadar güzergahı kullanacak taşıtların uygun yerlerde bekletilmesi kararlaştırıldı.

Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek

Açıklamada, karayollarında mevsim şartları nedeniyle mahsur kalan sürücü ve yolculara yerel yönetimlerce imkanlar dahilinde her türlü yardımın ulaştırılması, ihtiyaç halinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerden faydalanmalarının sağlanmasına yer verilerek, şöyle devam edildi, "Şehiriçi ve şehirlerarası karayollarının trafiğe kapanması veya trafiğin yoğunlaşması halinde taşıt trafiğinin önceden belirlenen "Alternatif Güzergahlar"a yönlendirilmesi, Sis, yanal rüzgar, kar sürgünü, gizli buzlanma ve benzeri olumsuzlukların yaşandığı kesimlere gelinmeden önce megafonla veya LED ekranlı panel cihazı bulunan ekip otoları ile sürücülerin; görüş mesafesinin azaldığı, takip mesafesini artırmaları, şerit izleme kurallarına uymaları, sis farlarını kullanmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri ve gündüzleri de yakını gösteren ışıklarını yakmaları hususlarında uyarılması, Mevsimsel şartlara uygun olarak karayolu üzeri ve çevresinde bulunan yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesi"

Kış lastiğinde denetimler artırılacak

Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlarda 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulması konusunda gerekli denetimlerin yapılmasının, özellikle şehirlerarası yolcu otobüslerinin terminal çıkışında kontrol edilmesinin gerektiği vurgulanarak, " Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçların bu zorunluluğa uymadıklarının tespiti halinde, araçlara idari para cezası uygulanmasının yanı sıra lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmeleri için Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ekinde yer alan "İzin Belgesi Ek-2"nin düzenlenerek izin verilmesi, İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının yapılıp yapılmayacağı ile uygulamanın belirlenen tarih aralığının öncesinde ve/veya sonrasında birer ay artırılması konusunun Valiliklerce değerlendirilerek alınan kararların kamuoyuna duyurulması, Otoyollar başta olmak üzere karayollarında karla mücadele çalışmalarında ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak yolların açık bulundurulması amacıyla her türlü tedbirin alınması, Kapanan yolların trafiğe derhal açılması amacıyla kurtarıcı/çekicilerin güzergahta uygun yerlerde hazır bulundurulması ve art niyetli kişilerin sürücülerden fahiş fiyat talep etmelerini önleyecek tedbirlerin alınması, Kış turizminin gerçekleştirildiği turizm bölgelerine (kayak merkezleri gibi) diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı dikkate alınarak bu güzergahlarda ek trafik tedbirlerinin alınması, Trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla halkın toplu taşıma vasıtalarını kullanmalarının teşvik edilmesi, Trafik ekiplerince/timlerince karayolu üzerinde yapılacak tüm çalışma ve denetimlerde "Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge"ye uyulması, Trafik ekip/timlerine zorunlu haller dışında trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmemesi ve ihtiyaç halinde ek akaryakıt taleplerinin karşılanması" denildi.

Olumsuzluğa sebebiyet verilmeyecek

Alınan kararlar çerçevesinde, " Alınan tüm tedbirlere rağmen karayollarının trafiğe kapanması veya ulaşımda aksama olması halinde durumun ivedilikle Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Yönetim Merkezi (0312 462 22 21 / 0505 318 00 88) ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi (0538 860 85 04 / 0312 456 24 22) numaralı telefonlara bildirilmesi, Mahallin şartları da göz önünde bulundurularak ilave tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde, vali ve kaymakamlar tarafından gerekli tedbirlerin planlanması; ilgili paydaş kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince her türlü tedbirin alınması ve uygulamada herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet verilmemesi hususunda" denildi. - ERZURUM