Erzurum'un Oltu ilçesinde trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında A.Ö. idaresindeki otomobil şarampole devrildi ve kazada sürücü ile birlikte N.Ö. ve T.Ö. hayatını kaybetti.
Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesi Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında A.Ö. idaresindeki 06 FT 9541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü A.Ö, araçta bulunan N.Ö. ve T.Ö. hayatını kaybetti. - ERZURUM