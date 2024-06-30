Erzurum'un Horasan ilçesinde silahlı kavga: 3 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Eski Kars Caddesi Hürriyet meydanında bir anda art arda silah sesleri geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile mensupları arasında başlayan sözlü tartışmada silahlı kavgaya dönüştü. Polisin müdahale ettiği silahlı kavgada 3 araç ve çevrede bulunan bir çok dükkan kurşunlardan isabet aldı. Silahların uzun süre susmak bilmediği olayda N.V., M.Y. ve K.Z. yaralandı. Yaralılar Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasını devam ettirdiği belirtildi. - ERZURUM