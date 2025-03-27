İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?
Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

Uludağ'da otel yangını! Kahreden haberi belediye başkanı verdi
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Erzurum Sualtı Arama Kurtarma Timi 24 Saat Görevde

Erzurum Sualtı Arama Kurtarma Timi 24 Saat Görevde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, yoğun eğitimlerle her türlü şartta arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. 2020'den bu yana 150 saat su altında eğitim alarak, bölgedeki afetzedelere yardım etmeye hazırız.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, aldığı yoğun eğitimlerle her türlü şartta arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Erzurum'da Jandarma bünyesinde 2020'de kurulan 6 kişilik tim, o tarihten bu yana 24 saat esasıyla görevlerini sürdürüyor. 150 saat su altında arama kurtarma ve eğitim faaliyeti icra eden SAK timi, her yıl gerçek görev şartlarını yansıtan farklı senaryolardaki eğitimlerden geçiyor. Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Erzurum yanı sıra Artvin, Ardahan ve Kars'ta da görev alan tim, azami 40 metreye kadar dalış yapabiliyor" denildi.

SAK Timi Komutanı Kıdemli Astsubay Üstçavuş Erdinç Doğan, her türlü şartta görev aldıklarını belirterek, "Timimiz, sorumluluk alanımızdaki sularda kaybolan, kazaya uğrayan ve yardım talebinde bulunanlara karşı sel, su baskınları ile afet ve kazalarda arama kurtarma faaliyeti icra ediyor." ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.