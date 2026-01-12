Haberler

Şehir Hastanesi kapalı otoparkında aracı olanlara uyarı

Erzurum Şehir Hastanesi, kapalı otopark sorununu çözmek için 11 Ocak 2026 tarihine kadar otoparkta bırakılan araçları çekici ile yediemin otoparkına çekecek. Araç sahipleri araçlarını belirtilen süre dolmadan almaları konusunda uyarıldı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde yıllardan beridir devam eden ve özellikle kış aylarında kronik hale gelen kapalı otopark sorununa karşı hastane yönetimi önlem aldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Hastanemiz yerleşkesi içerisinde bulunan otopark alanlarında düzenin ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan değerlendirme sonucunda, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 23.00 itibarıyla otoparkta bırakılan ve bu saate kadar kaldırılmayan tüm araçların çekici marifetiyle yediemin otopark alanına çekileceği bildirilmektedir. Çekici işlemleri sırasında oluşabilecek hasar, kayıp, arıza ve benzeri durumlardan Erzurum Şehir Hastanesi sorumlu olmayacaktır. Araç sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, belirtilen süre dolmadan araçlarını kapalı otopark alanından almaları önemle rica olunur" denildi. - ERZURUM

