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Erzurum polisinden terör operasyonu

Erzurum polisinden terör operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı. Yapılan açıklamada konu ile ilgili şunlar ifade edildi;

"PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek önlenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda; geçmiş yıllarda terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen M.G. ve Ö.G. isimli şüpheli şahıslar ile terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen H.A ile N.S. isimli şahıslar olmak üzere toplamda 4 şahıs, 24 Mayıs 2023 günü yapılan eş zamanlı operasyonel faaliyet kapsamında yakalanarak gözaltına alınmışlardır." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi PKK 3. Sayfa Haberler

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