Erzurum Polisi Temmuz'da 160 Bin Kişiyi Sorguladı
Erzurum'da Temmuz ayı boyunca yapılan denetimlerde, 160 bin 775 şahıs sorgulanırken, 30 bin 827 araç denetlendi ve birçok suç unsuru ele geçirildi.
Erzurum polisi Temmuz ayı içinde yaptığı denetimlerde; 160 bin 775 şahsı sorguladı ve 30 bin 827 aracı denetledi.
1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 160 bin 775 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 30 bin 827 araç denetlenirken, umuma açık 1 bin 947 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde 951, metruk binalarda 2 bin 58 denetim gerçekleştirildi. 369 kişi bakayadan ve aranan 145 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 37 narkotik madde operasyonunda 380,66 gram narkotik madde ele geçirildi. 6 kurusıkı, 12 tabanca, 6 av tüfeği, 198 fişek ve 32 maksat dışı bıçak ele geçirildi. - ERZURUM