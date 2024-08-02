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Erzurum Polisi Temmuz Ayında 162 Bin 208 Şahıs ve 27 Bin 649 Aracı Sorguladı

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Erzurum polisi Temmuz ayı içinde yaptığı denetimlerde 162 bin 208 şahıs ve 27 bin 649 aracı sorguladı. Denetimler sonucunda birçok cezai işlem uygulandı ve suçlular adli makamlara teslim edildi.

Erzurum polisi Temmuz ayı içinde yaptığı denetimlerde 162 bin 208 şahıs ve 27 bin 649 aracı sorguladı.

1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 162 bin 208 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 27 bin 649 araç denetlendi, 912 araca cezai işlem uygulandı. Umuma açık 979 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde 712, metruk binalarda 2 bin 95 denetim gerçekleştirildi. 297 kişi bakayadan ve aranan 155 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 61 narkotik madde operasyonunda 3391,36 gram narkotik madde ele geçirildi. 17'ü kurusıkı, 14 tabanca, 11 av tüfeği, 377 fişek ve 75 bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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