Erzurum polisi suçlulara göz açtırmıyor

Erzurum'da Ramazan ayı ve bayram hazırlıkları vesilesiyle Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü kent güvenliği için teyakkuzda.

Erzurum'da Ramazan ayı ve bayram hazırlıkları vesilesiyle Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü kent güvenliği için teyakkuzda.

Akşam saatlerinde ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli şahıs Yakutiye ilçesi Gaziler Mahallesi semtinde aracını boş araziye bırakarak kaçtı. Şüpheli şahıs için polis ekipleri teyakkuza geçti. Şüpheli şahısın kaçtığı bölge ve çevresinde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri çalışmalarını genişleterek sürdürdü.

Kent genelinde asayiş uygulamalarını rutin olarak sürdüren polis ekipleri bayram öncesi çalışmalarını yoğunluk verdi. Muhtelif bölgelerde uygulamalar yapan ekipler adeta suçlulara göz açtırmıyor. - ERZURUM