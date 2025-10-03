Haberler

Erzurum Polisi Narkotik Uygulaması Gerçekleştirdi

Erzurum'da Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla düzenlenen narko alan uygulaması, şüpheli araçların ve şahısların denetlenmesi amacıyla yapıldı. Ekipler, huzur ve asayişin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum polisi suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Mahallebaşı Semti'nde narko alan uygulaması yaptı.

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da katıldığı denetim ve kontrollerde bir çok birimdeki görevlilerle birlikte narkotik köpeği de kullanıldı, ekipler şüpheli araçları didik didik aradı. Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, ilde asayiş ve huzurun temini için kesintisiz bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Trafik, asayiş ve diğer birimlerimizle sahadayız. Bu gün yaptığımız uygulamada farklı semtlerde ve yerlerde zaman zaman devam edecek. Şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yoğunlaşıyoruz. Kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi. - ERZURUM

