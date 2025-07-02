Erzurum Polisi Haziran Ayında Geniş Kapsamlı Denetim Yaptı
Erzurum'da emniyet güçleri Haziran 2025'te 176 bin 149 kişiyi sorguladı, 36 bin 151 aracı denetledi, 463 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
Erzurum polisi Haziran ayı içinde yaptığı denetimlerde; 176 bin 149 şahsı sorguladı ve 36 bin 151 aracı denetledi.
1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 176 bin 149 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 367 bin 151 araç denetlenirken, umuma açık 1 bin 154 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde bin 67, metruk binalarda 2 bin 58 denetim gerçekleştirildi. 463 kişi bakayadan ve aranan 324 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 50 narkotik madde operasyonunda 4254,36 gram narkotik madde ele geçirildi. 2 kurusıkı, 6 tabanca, 2 av tüfeği, 100 fişek ve 42 maksat dışı bıçak ele geçirildi. - ERZURUM