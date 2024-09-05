Erzurum Polisi Ağustos Ayında 169 Bin 380 Şahıs ve 30 Bin 719 Aracı Sorguladı

Erzurum polisi Ağustos ayı içinde yaptığı denetimlerde 169 bin 380 şahıs ve 30 bin 719 aracı sorguladı.

1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 169 bin 380 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 30 bin 719 araç denetlendi. Umuma açık bin 48 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde bin 46, metruk binalarda 2 bin 560 denetim gerçekleştirildi. 272 kişi bakayadan ve aranan 157 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 62 narkotik madde operasyonunda 47.018,68 gram narkotik madde ele geçirildi. 17'ü kurusıkı, 14 tabanca, 9 av tüfeği, 191 fişek ve 70 bıçak ele geçirildi. - ERZURUM