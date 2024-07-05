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Erzurum Merkezli Operasyonda Dolandırıcılık Yapan 9 Şüpheli Yakalandı

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Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı. Şahısların internet üzerinden araç satan şahısların ilanlarını kopyalayarak dolandırdıkları belirlendi.

Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcılık yapan 9 şüpheli yakalandı. Şahısların internet üzerinden araç satan şahısların ilanlarını kopyalayarak dolandırdıkları belirlendi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce dolandırıcılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yeni mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla yürütülen dosya kapsamında tespit edilen şahısların, çıkar amaçlı oluşturdukları sistemle araç satışı yapmak isteyen vatandaşların ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan verdikleri, ağlarına düşürdükleri vatandaşları noterde buluşturarak satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları, ayrıca vatandaşlarımızı Polis-Savcı rolünde arayarak adlarına sahte altın bozdurulduğunu, operasyon yapılacağını, söyledikleri iban numarasına para göndermediği taktirde kendisinin de zarar görebileceği söylemleri ile korku ve panik oluşturarak, verdikleri iban hesaplarına paralar yatırttıkları, hesaplarına gelen paraları kripto hesaplara transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

Bu yöntemle ülke genelinde 8 vatandaşı dolandırarak 3 milyon TL'den fazla haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Erzurum merkezli Mersin- Gaziantep- Adana-Şanlıurfa-İzmir'de Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 13 ekip 78 personelin katılımı ile eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. Şüpheli şahıslardan M.C.A. (26), E.A. (22), A.C.Ö. (23), Y.K. (48), M.E. (19), K.Ç. (40), A.Y. (30), M.E. (18) ve M.A. (33) olmak üzere toplam 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların yapılan ev, araç ve iş yeri aramalarında dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı anlaşılan 22 adet cep telefonu, para gönderimlerine dair banka dekontları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Erzurum Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilirken gerekli işlemlerin akabinde 6 şahıs tutuklandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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