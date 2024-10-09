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Erzurum Merkezli Operasyonda 25 PKK/KCK Şüphelisi Gözaltına Alındı

Erzurum Merkezli Operasyonda 25 PKK/KCK Şüphelisi Gözaltına Alındı
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Erzurum merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda 6-7 Ekim eylemlerine katılan 25 kişi gözaltına alındı. Operasyona dair detaylar ve gözaltı işlemleri hakkında bilgi verildi.

Erzurum merkezli 6 ilde yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda 6-7 Ekim eylemlerine katılan 25 şahıs gözaltına alındı.

Polis, Erzurum merkezli olmak üzere; İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Aydın ve Eskişehir'de Erzurum'un Karayazı-Karaçoban-Tekman-Hınıs ilçelerinde düzenlenen 6-7 Ekim eylemlerine katılan şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma yapıldığı ifade edilerek şöyle denildi:

"PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda, 6-7-8 Ekim 2014 tarihinde Erzurum'un Karayazı-Karaçoban-Tekman-Hınıs ilçelerinde düzenlenen eylemlere katılan, eylemlerde güvenlik güçlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik taşlı ve molotoflu saldırıda bulundukları tespit edilen, şahıslar hakkında adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda yapılan operasyonel çalışmalar gerçekleştirilmiş, 25 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, söz konusu şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri akabinde adli mercilere sevkleri sağlanmıştır." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa erzurum Güncel Terör Kck PKK

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