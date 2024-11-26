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Erzurum Merkezli FETÖ Operasyonu: 11 Gözaltı

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Erzurum'da FETÖ terör örgütünün faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, aktif doktorlar, polis ve özel sektör çalışanları dahil olmak üzere çeşitli meslek gruplarından şüphelilere ulaşıldı.

Erzurum merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 11 şahıs gözaltına alındı

ERZURUM - Erzurum'da FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik Erzurum merkezli 7 ilde yürütülen çalışmalarda 11 kişi gözaltına alındı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgüte ait evlerde BTM (Bölge Talebe Mesulü), ev abisi olarak faaliyet gösteren, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli 11 şahıs Erzurum merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden; Y. İ. ( Aktif Doktor), H. Y. (Aktif Komiser), M.A. (Aktif Polis), C. K. (Özel Sektör Çalışanı) çıkarılmış oldukları adli makamlarca adli kontrol ve yurtdışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında O. İ. (Aktif Doktor), M. O. T. (Aktif Doktor), S. A. (Aktif Doktor), S. Y. (Aktif Hemşire), M. C. G. (Aktif Araştırma Görevlisi), H. H. F. (Aktif Polis) ve U. D (Aktif Polis) isimli şahıslar ise etkin pişmanlık yasasından faydalanarak vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda emniyetten serbest bırakıldı.

Erzurum Merkezli FETÖ Operasyonu: 11 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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