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Erzurum Jandarması Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Bilgilendirme Faaliyetlerine Devam Ediyor

Erzurum Jandarması Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Bilgilendirme Faaliyetlerine Devam Ediyor
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık olaylarına karşı toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla 234 mahallede 2 bin 77 vatandaşa bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Kamu görevlilerine yönelik seminerler de yapılıyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suç ve suçlulukla mücadele konusunda toplum kolluk iş birliğini güçlendirmek maksadıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.

Bu kapsamda gelişen teknolojik imkanlarla beraber son zamanlarda vatandaşlarımızın mağdur olduğu dolandırıcılık olaylarına ilişkin olarak; Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan toplam 234 mahallede 2 bin 77 vatandaşa bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti icra edildi.

Önleyici kolluk devriyeleri ile sorumluluk alanında yaşayan tüm vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen çalışmaya paralel olarak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başta muhtarlar, imamlar ve öğretmenler olmak üzere tüm kamu görevlilerine dolandırıcılık olaylarında farkındalık oluşturmak için seminerler veriliyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, suç ve suçlulukla mücadele konusunda icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa erzurum Kamu

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