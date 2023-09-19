Erzurum jandarma bölgesinde 8 ayda 110 trafik kazası

Yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen ülkemizde bir çok canın yitirilmesine sebep olan trafik kazalarının önüne geçilemiyor.

Yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen ülkemizde bir çok canın yitirilmesine sebep olan trafik kazalarının önüne geçilemiyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı'nın ülkemizdeki sekiz aylık kaza istatistiklerine bakıldığında kazalara neden unsurlarda sürücü hataları önemli şekilde ön plana çıktığı görülüyor. Erzurum jandarma bölgesinde Ağustos ayı içinde 20 yaralamalı kazadan, 5 maddi hasarlı ve 1 ölü ve 30 yaralı trafik kazası kayıtlarına geçti.

Erzurum'da 2023 yılının ilk sekiz ayında jandarma sorumluluk alanında toplam 110 ölümlü-yaralamalı kazada, 19'ü maddi hasarlı, 4 ölümlü ve 176 yaralı olarak işlem gördü. - ERZURUM