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Erzurum İspir'de Kar Yağışı Sonrası Kamyonet Kayalıklara Çarptı: Sürücü Yaralı

Erzurum İspir'de Kar Yağışı Sonrası Kamyonet Kayalıklara Çarptı: Sürücü Yaralı
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İspir-Yusufeli karayolu Güllübağı Tüneli çıkışında kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet kayalıklara çarparak devrildi. Sürücü hafif yaralandı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını ve tünel ışıklandırmasının yapılması gerektiğini vurguladı.

Erzurum'un İspir ilçesinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda tünel çıkışı kayalıklara çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İspir- Yusufeli karayolu Güllübağı Tüneli çıkışında kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet kayalıklara çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı. Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, sürücülerin bölgeden geçişlerinde dikkatli olmaları istendi.

Geçtiğimiz yıllarda Güllübağı Tüneli çıkışında aynı bölgede ölümlü trafik kazası yaşandığını ifade eden vatandaşlar, ışıklandırmanın bulunmadığı tünelde hız yapan sürücülerin tünel çıkışında oluşan gizli buzlanmayı fark edemeyerek kazalara neden olduğunu belirtti. Yetkililerden tünel içerisindeki ışıkların bir an önce yapılmasını isteyen sürücüler, kar yağışı sonrası bölgede bu tür kazaların sürekli yaşandığına dikkat çekti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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