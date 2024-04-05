Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Bayram Öncesi Karayollarında Denetimleri Sıklaştırdı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram öncesi karayollarındaki denetimlerini sıklaştırdı.

Yapılan açıklamada sürücülerin kurallara uymaları için çağrı yapılırken, "Trafik kontrolleri mevcut genelgeler ve emirler doğrultusunda Ramazan Bayramı sürecince de sürdürülecek, karayollarında ekip sayıları artırılarak trafik yoğunluğunun olumsuz etkileri en aza indirilecektir. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşlarımızın bayram tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş ve trafik tedbirlerinin en üst seviyede alınmasına devam edilecektir." denildi. - ERZURUM