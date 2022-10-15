Erzurum haberi! Erzurum havalimanında yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Erzurum haberlerine göre Erzurum havalimanında yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı Erzurum Havalimanında gece yarısında yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Erzurum havalimanında yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

ERZURUM - Erzurum Havalimanında gece yarısında yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Havalimanında gece saatlerinde vuku bulabilecek yangınlara müdahale edecek ekiplere farkındalık oluşturmak amacıyla, DHMİ Uçak Kaza Kırım Kurtarma ve Yangınla Mücadele Yönergesi gereği yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

ARFF ateşli yangın tatbikatında kamu kurum ve kuruluşları da destek verdi. Yangına müdahale eden ekipler bir taraftan da yaralılara müdahale ettiler.