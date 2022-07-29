Erzurum haberi: Erzurum'da fiyat konusunda anlaşamadığı işyerine pompalı tüfekle saldırdı - Haberler

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Erzurum haberi: Erzurum'da fiyat konusunda anlaşamadığı işyerine pompalı tüfekle saldırdı

Erzurum haberi: Erzurum'da fiyat konusunda anlaşamadığı işyerine pompalı tüfekle saldırdı

Erzurum 3. sayfa haberi | Erzurum'da 1'nci Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir işyeri S.Ü. isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

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Erzurum'da 1'nci Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir işyeri S.Ü. isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Olayda yaralanan kimse olmazken şahıs ise olay yerinden aracıyla kaçarak uzaklaştı.

Edinilen bilgilere göre Erzurum'un Aziziye İlçesi'nde bulunan 1'nci Organize Sanayi Bölgesinde bir işyeri S.Ü isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. İşyerinin camlarına isabet eden mermiler maddi hasara yol açarken olayda yaralanan kimse olmadı. İddiaya göre işyerine hayvan derisi satmak için gelen S.Ü. ile işyeri çalışanları fiyat konusunda anlaşamadı. Daha sonra pompalı tüfeğini çıkaran S.Ü. işyerine mermi yağdırdı. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise incelemelerde bulunduktan sonra, olayla ilgili soruşturma başlattı. Aracıyla kaçan S.Ü. ise ekipler tarafından aranıyor. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum 3. Sayfa Haberler

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