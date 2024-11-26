Erzurum Emniyeti'nden kış koşulları uyarısı

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Erzurum'da kar yağışı nedeniyle gizli buzlanma riski artırılırken, emniyet sürücüleri kar lastiği kullanmaları ve dikkatli sürmeleri konusunda uyardı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri gizli buzlanma ve kar lastiği konusunda uyardı.

Erzurum'da kar yağışı ile birlikte gelen soğuk hava özellikle trafikte ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Gizli buzlanma riskine karşı dikkat.

Lütfen belirtilen hususlara dikkat edelim. Araçlarınıza uygun lastikleri takmaya ve düzenli olarak kontrol etmeye dikkat edin. Sürüş hızınızı düşürmeye ve ani manevralardan kaçınmaya dikkat edin. Fren ve gaz kullanımınızı nazik ve kontrollü bir şekilde yapın" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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