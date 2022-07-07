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Erzurum Emniyeti 224 personelle bayramda görev başında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzurum Emniyeti 224 personelle bayramda görev başında

Erzurum Emniyet Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 224 personelle görev başında olacak.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 224 personelle görev başında olacak. Ayrıca bayramda trafikte can kaybı yaşanmaması için Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara, "telefona değil yola bak, emniyet kemerini tak, hız limitlerine uy" uyarısı yapıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 60 trafik ekibi, 2 motosikletli şahin ekibi, 5 hız tespit radar aracı, 1 drone olmak üzere toplam 68 araç 224 personelle görev yapacak. Özellikle kaza riski yüksek olan Çat yolu, Ilıca yolu, Tortum yolu, Aşkale yolu, Havalimanı yolu, Oltu, Horasan, Pasinler yolları başta olmak üzere karayolları üzerinde 5 radar aracıyla gece ve gündüz 24 saat esasına göre hız denetimleri yapılacak. Drone ile havadan trafik denetimleri ve KGYS kameraları üzerinden trafik yoğunluğu takip edilerek kural ihlali yapan araçlar tespit edilecek.

Ayrıca; trafik düzeninin sağlanması, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanımı ihlallerinin denetlenmesi ve ihtimal kazalarda hızlı bir şekilde yolun trafiğe açılması amacıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı cadde ve kavşaklar ile halkın yoğun olarak bulunabileceği hayvan satış ve kurban kesim alanlarında, mezarlık bölgeleri ile şehirlerarası otobüs terminallerinde ilave tedbirler alındı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Sürücülerin hız limitleri ve emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere bütün trafik kurallarına uymaları can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından hayati önem arz etmektedir. Telefona değil yola bakıyorsan; emniyet kemerini taktıysan; hız limitlerine uyuyorsan, bayram yolunda, her şey yolunda" denildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı 3. Sayfa Haberler

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