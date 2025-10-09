Haberler

Erzurum Emniyet Müdürü'nden Huzur Toplantısı Açıklamaları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, huzur toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek suçla mücadeledeki yaklaşımını ve polis vatandaş ilişkisini vurguladı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Merkez Çay Evi'nde 'Huzur Toplantısı' buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Karaburun, ikincisi düzenlenen huzur toplantısında Türk polisinin kendi değerlerine ve kurallarına sahip olduğunu vurgulayarak, "Suçla mücadeledeki katılık, normal vatandaşımızın özgürlüğünü kısıtlamamalıdır. O yüzden suçluyu yakalarken vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalıyız. Almanya'nın Berlin kenti emniyet müdürü bir kahvehanede vatandaşla oturup çay içmez, ancak ben Erzurum Emniyet Müdürü olarak bundan şeref duyarım" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşref Rüya setinde izdiham! Çağatay Ulusoy hayranları çekim alanına akın etti

Reyting rekortmeni dizinin setinde izdiham! Başrol zor anlar yaşadı
Dışişleri: İsrail'in alıkoyduğu 3 vekilimizin bugün yurda dönmesi öngörülüyor

İsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekilimizden haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.