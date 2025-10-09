Erzurum Emniyet Müdürü'nden Huzur Toplantısı Açıklamaları

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Merkez Çay Evi'nde 'Huzur Toplantısı' buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Karaburun, ikincisi düzenlenen huzur toplantısında Türk polisinin kendi değerlerine ve kurallarına sahip olduğunu vurgulayarak, "Suçla mücadeledeki katılık, normal vatandaşımızın özgürlüğünü kısıtlamamalıdır. O yüzden suçluyu yakalarken vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalıyız. Almanya'nın Berlin kenti emniyet müdürü bir kahvehanede vatandaşla oturup çay içmez, ancak ben Erzurum Emniyet Müdürü olarak bundan şeref duyarım" dedi. - ERZURUM