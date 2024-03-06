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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Şubat 2024 Döneminde 118 Bin Kişi ve 16 Bin Araç Üzerinde Sorgulama Yaptı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Şubat 2024 döneminde merkez ilçeler, sabit uygulama noktaları ve diğer birimler aracılığıyla 118 bin kişi ve 16 bin araç üzerinde sorgulama ve denetim gerçekleştirdi. Bu süreçte birçok cezai işlem yapıldı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Şubat 2024 dönemini kapsayan bir aylık zaman diliminde 118 bin 52 kişi ve 16 bin 353 araç üzerinde sorgulama yaptı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü; merkez ilçeler, sabit uygulama noktaları, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin 1 Şubat-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Erzurum genelinde yaptığı denetim ve icra edilen faaliyetler hakkında açıklama yaptı.

Polis bir ay içinde Erzurum'da toplam 118 bin 52 kişi şahıs üzerinde sorgulama yaptı, 16 bin 353 denetledi, 770 umuma açık iş yeri, 508 park bahçeler ve bin 874 metruk binada arama-kontrol yaptı. Bu çalışmalarda toplam; 304 bakaya, 259 aranan şahıs, 27 narkotik madde icrası ve 391 araç için cezai işlem yapıldı. Çalışmalarda 167 fişek, 10 tabanca, 9 kuru sıkı ve 9 av tüfeği ve 106 adet bıçak ele geçirildi. Polis yaptığı operasyonlarda narkotik madde de ele geçirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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