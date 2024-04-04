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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Mart 2024 Döneminde 113 Bin 470 Kişi ve 15 Bin 795 Araç Üzerinde Sorgulama Yaptı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Mart 2024 dönemini kapsayan bir aylık zaman diliminde 113 bin 470 kişi ve 15 bin 795 araç üzerinde sorgulama yaptı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü; merkez ilçeler, sabit uygulama noktaları, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin 1 Mart-31 Mart 2024 tarihleri arasında Erzurum genelinde yaptığı denetim ve icra edilen faaliyetler hakkında açıklama yaptı.

Polis bir ay içinde Erzurum'da toplam 113 bin 470 şahıs üzerinde sorgulama yaptı, 15 bin 795 denetledi, 892 umuma açık iş yeri, 676 park bahçeler ve bin 902 metruk binada arama-kontrol yaptı. Bu çalışmalarda toplam; 224 bakaya, 186 aranan şahıs, 9 narkotik madde icrası ve 154 araç için cezai işlem yapıldı. Çalışmalarda 67 fişek, 8 tabanca, 8 kuru sıkı ve 62 adet bıçak ele geçirildi. Polis yaptığı operasyonlarda narkotik 3 kg madde de ele geçirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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