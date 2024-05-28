Erzurum Emniyet Müdürlüğü 914 Korsan Ürün Ele Geçirdi
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube, 21 işyerinde gerçekleştirdiği baskında 914 korsan ürün ele geçirdi. Yapılan açıklamada, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçundan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube 21 işyerine yaptığı baskında 914 korsan ürün ele geçirdi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "01.01.2024-15.05.2024 tarihleri arasında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçundan toplamda 21 işyerinde yapılan aramada toplam 914 korsan/lisanssız ürün ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir." denildi. - ERZURUM