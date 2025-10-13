Haberler

Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Araç Karıştı

Erzurum Üniversite Kavşağı'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç karıştı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Erzurum Üniversite Kavşağı'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 8 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden yanıt

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBy_ Aslan:

Erzurum gibi bir şehirde hiç bir cadde ve şehir merkezinde tedes veya eds hız denetim sistemi yok. acilen konulmalı.

Ahmed Şara'yı canlı yayında zora sokan soru

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden yanıt

