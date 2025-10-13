Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Araç Karıştı
Erzurum Üniversite Kavşağı'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç karıştı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM
