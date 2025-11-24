Erzurum'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
Erzurum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı. Kazada bir polis aracı da yer aldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzurum-Tortum karayolu üzerinde Kurtuluş Mahallesi oto sanayi çıkışında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlardan birinin polis aracı olduğu öğrenilen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, hafif yaralanan 2 polis memurunun da tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa