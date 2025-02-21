Erzurum'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 38 Yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 38 kişi yaralandı.

Gültekin Yolcu'nun kullandığı ve Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Erzurum'un Horasan ilçesinde seyir eden 34 KKC 356 plakalı otobüs, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazanın ardından çok sayıda sağlık ekibi bölgeye gönderildi.

Yaralılar Erzurum'da bulunan hastanelere kaldırılan kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Kazanın meydana gelmesinde, kar ve buzlanmanın etkili olduğu ifade edildi. - ERZURUM