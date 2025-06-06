Erzurum'da Yeni İçme Suyu ve Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Erzurum'da Yeni İçme Suyu ve Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları Tamamlandı
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Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde 10 km içme suyu ve 6 km kanalizasyon hattı yapımını tamamladı. Projeyle birlikte yaşam kalitesi artması ve altyapı sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, şehir merkezinde yeni içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 2025 yılı yatırım programında yer alan projelerden biri olan Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yeni yerleşim bölgelerinde 10 kilometre içme suyu ve 6 kilometre kanalizasyon hattı yapım çalışmaları tamamlandı.

Yetkililer, yapılan çalışmaların modern şehircilik anlayışına uygun şekilde projelendirildiğini ve kentin büyüyen nüfusuyla doğru orantılı olarak planlandığını belirtti. Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nin yeni yerleşim bölgelerinde yaşayan vatandaşların su ve kanalizasyon hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde faydalanmaları hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgede yaşam kalitesinin artması ve olası altyapı sorunlarının önüne geçilmesi bekleniyor. ESKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde benzer projelerin sürdüğünü ve 2025 yılı boyunca çeşitli mahallelerde altyapı yatırımlarının devam edeceğini açıkladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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