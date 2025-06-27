Erzurum'da Yayla Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Bir Yaralı

Erzurum'da Yayla Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Bir Yaralı
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Erzurum'un Uzunyayla Mahallesi'nde hayvan otlatma yüzünden iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, hayvanlar ve çadır da kurşunların hedefi oldu.

Erzurum'da yayla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla Mahallesi'nde yaylada hayvan otlatma yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, çadır ve büyükbaş hayvanlar kurşunların hedefi oldu.

İddiaya göre, Uzunyayla yaylasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada taraflardan A.Ü. silahını çıkararak M.Ş.'ye ateş etti. Yaşanan arbedede M. Ü. yaralandı.

Olay yerinden kaçan M.Ş. jandarma ekiplerini arayarak "Can güvenliğim yok, kurtarın beni" diyerek yardım istedi.

Olaydan kısa bir süre sonra bölgeye gelen V.Ü. ve beraberindeki bazı akrabaların, olay yerinde bulunan büyükbaş hayvanları ve çadırı kurşunladığı ileri sürüldü. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, bölgede güvenliği sağlarken, hayvanların başka bir yere sevkini gerçekleştirdi.

Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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