Erzurum'da yapılan çalışmalarda 243 aranan şahıs yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda 243 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, son bir ay içerisinde yapılan denetimlerde 114 bin 630 şahıs kontrol edildi. 23 bin 626 araç, 598 umuma açık işyeri, 446 park bahçe, 1307 metruk bina kontrol edildi. 128 araç hakkında cezai işlem uygulanırken, 20 narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 13 tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 6 av tüfeği, 868 bıçak ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda aynı dönemde 2 kg 755,56 gr uyuşturucu yakalandı. - ERZURUM