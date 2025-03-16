Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar

ABD'nin saldırılarına Husilerin yanıtı sert oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek

Saldırılara başlayan ABD'den Yemen sinyali

Erzurum'da Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Erzurum'da Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın, binada yaşayan vatandaşları mağdur etti. İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 10 kişiyi kurtararak yangına müdahale etti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'nde 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre bugün akşam saat 22.30 sıralarında Rabia Ana Mahallesinde 4 katlı Şafak apartmanının kullanılmayan bodrum katında yangın çıktı. Çöplerin aniden ateş alması sonucu çıkan yangında binada yaşayan vatandaşlar dumandan evlerinde etkilenerek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri sevk edildi. Korku dolu dakikaların yaşandığı yangında itfaiye ekipleri dumandan etkilenen 10 vatandaşı merdivenli araçla balkondan kurtardı.

Dumandan etkilenen vatandaşlara 112 ekiplerince müdahale edilirken yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Şimşek falcıların peşine düştü! Yüzsüzlüğün boyutu dudak uçuklatıyor
img

Süper Lig'in altını üstüne getirdi
img

Nazlı Sabancı'ya yapılan iftar sunumu dile düştü: Ayakkabıda tatlı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım

Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak paylaşım
Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi

Maç biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi
Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu Türkiye'ye geliyor

Uzmanlar Türkiye için tarih verdi
Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu

İşte Halk TV ile yollarını ayıran gazetecilerin yeni adresi
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.