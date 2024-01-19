Erzurum'da virajı alamayan otomobil yoldan çıktı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan otomobil bordür taşlarına çarparak yoldan çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Artvin kara yolu Uzundere ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan otomobil sürücüsü yol yapım çalışmaları devam eden bölgede bordür taşlarına çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. - ERZURUM