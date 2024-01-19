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Erzurum'da virajı alamayan otomobil yoldan çıktı

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan otomobil bordür taşlarına çarparak yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan otomobil bordür taşlarına çarparak yoldan çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Artvin kara yolu Uzundere ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan otomobil sürücüsü yol yapım çalışmaları devam eden bölgede bordür taşlarına çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uzundere Erzurum Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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