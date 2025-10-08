Erzurum'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Şahıs Tutuklandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pazaryolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; 167 gram kubar esrar, 8 gram kokain, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 adet uyuşturucu madde kullanıldığı değerlendirilen boş likit şişesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 67 adet 12 cal. av tüfeği fişeği, 29 adet kaçak elektronik sigara cihazı, 19 adet kaçak elektronik sigara cihazı başlığı ve 1 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen cep ele geçirildi.

Olay şüphelisi 1 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" ve "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından yasal işlem yapılarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.