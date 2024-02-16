Erzurum'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Erzurum polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürerek, birçok malzeme ele geçirdi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
Erzurum polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda; 84 bin 400 adet boş makaron, 6 bin 860 adet dolu makaron, 13 paket sigara, 28,650 gram tütün, bin 500 adet boş sigara paketi, 2 bin adet makaron jelatin paketi, 1 adet elektrikli sigara doldurma makinesi, 1 adet kompresör, 28 litre sahte/kaçak alkol ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli K.Y çıkarıldığı mahkemece tutukladı, Ö.D isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ERZURUM