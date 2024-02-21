Erzurum'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 8 Tutuklama

Erzurum'da uyuşturucu satan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 8 şahıs tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik T.A.(1989), E.D.(1994), Z.U.(2001), O.P.(1978), M.T.(1983), A.T.(1992), K.K.(1978), E.O.(1987), S.E.(1970 doğumlu), M.H.K.(1982), M.S.V.(1983) isimli 11 şüpheli şahıstan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 şüpheli şahıs ise adli mercilerce tutuklandı. - ERZURUM