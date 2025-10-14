Haberler

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, iki ayrı adreste yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müştereken yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyon kapsamında iki ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 103 gram Sıvı (Sentetik Kannobinoid/Bonzai Hammaddesi), 88 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 64 gram Kubar Esrar, 18 adet Lyrca hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir kişi adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, gençlerimizi uyuşturucu madde bağımlılığından korumak amacıyla, uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM

