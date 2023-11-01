Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Erzurum'da yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu kullanma aparatları, tabancalar, esrar ve bonzai ile birlikte 43 bin 550 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Erzurum'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şafak vakti dron ve özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş adreslerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramada, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, kurusıkı tabanca ile fişekleri, 13,6 gram esrar, 9,54 gram bonzai ile 43 bin 550 lira ele geçirildi.

Operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.

Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla, 5'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.