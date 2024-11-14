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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 37 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 37 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi
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Erzurum polisi, Narkotik Madde Arama Köpeği Hera ile yaptığı operasyonda 37 kilo 150 gram skunk maddesi ve 19 bin 500 TL para ele geçirdi. Yakalanan şahıs tutuklandı.

Erzurum polisi Narkotik Madde Arama Köpeği Hera ile yaptığı operasyonda 37 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Narkotik Madde Arama Köpeği Hera ile yapılan kontroller neticesinde; 37 kilo 150 gram skunk maddesi ve 19 bin 500 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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