Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 343 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde F.N. (38) isimli şahıstan yapılan arama işlemlerinde 343 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs adli mercilere tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, nakli ve kullanımı ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." dedi. - ERZURUM