Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum'da polisin düzenlediği operasyonda 34 kilogram 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu madde konularına yönelik Narkotik Madde Arama Köpeği HERA ile yapılan kontroller neticesinde; 34 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli mercilere sevk edilen 4 şahıstan 3'ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken 1 şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği belirtildi. - ERZURUM