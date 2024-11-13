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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 kilogram 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Erzurum'da polisin düzenlediği operasyonda 34 kilogram 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu madde konularına yönelik Narkotik Madde Arama Köpeği HERA ile yapılan kontroller neticesinde; 34 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli mercilere sevk edilen 4 şahıstan 3'ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken 1 şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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